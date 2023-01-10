Рейтинг ФИФА. Сборная Украины пятый год держится в топ-30 лучших

Украинская ассоциация футбола сообщила о том, что сборная Украины пятый год подряд держится в топ-30 лучших сборных мира - 2022 год команда завершила на 26-й позиции.

Рекодным был период после ЧМ-2006, когда сборная Украины находилась на 11-й и 13-й позиции в течение года.

Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован в апреле после старта отбора Евро-2024. Украина в марте проведет матч против Англии.

Сейчас национальная команда находится без наставника, так как УАФ не продлила контракт тренера Александра Петракова, а о новом назначении информации пока нет.