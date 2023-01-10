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Чемпионат Европы
10 января 2023, 20:27 |
518
0

Рейтинг ФИФА. Сборная Украины пятый год держится в топ-30 лучших

Пока далеки от рекордных показателей

10 января 2023, 20:27 |
518
0
Рейтинг ФИФА. Сборная Украины пятый год держится в топ-30 лучших
УАФ

Украинская ассоциация футбола сообщила о том, что сборная Украины пятый год подряд держится в топ-30 лучших сборных мира - 2022 год команда завершила на 26-й позиции.

Рекодным был период после ЧМ-2006, когда сборная Украины находилась на 11-й и 13-й позиции в течение года.

Следующий рейтинг ФИФА будет опубликован в апреле после старта отбора Евро-2024. Украина в марте проведет матч против Англии.

Сейчас национальная команда находится без наставника, так как УАФ не продлила контракт тренера Александра Петракова, а о новом назначении информации пока нет.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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