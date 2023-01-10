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Франция
10 января 2023, 19:28 | Обновлено 10 января 2023, 19:39
546
1

ФОТО. Малиновский в Марселе уже успел встретиться с украинскими детьми

Руслан нашел время пообщаться с юными украинцами

10 января 2023, 19:28 | Обновлено 10 января 2023, 19:39
546
1
ФОТО. Малиновский в Марселе уже успел встретиться с украинскими детьми
twitter.com/OM_Officiel

Клуб Лиги 1 «Марсель» сообщил о том, что Руслан Малиновский сразу после перехода в команду нашел время встретиться с украинскими детьми, проживающими в городе.

Часть из ребят являются беженцами, покинувшими Украину после начала полномасштабного вторжения россии.

Руслан только в понедельник прошел медосмотр и подписал контракт. Вскоре игрок должен приступить к тренировкам с новой командой.

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Марсель Руслан Малиновский российско-украинская война
Источник ФК Марсель
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