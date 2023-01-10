ФОТО. Малиновский в Марселе уже успел встретиться с украинскими детьми

Клуб Лиги 1 «Марсель» сообщил о том, что Руслан Малиновский сразу после перехода в команду нашел время встретиться с украинскими детьми, проживающими в городе.

Часть из ребят являются беженцами, покинувшими Украину после начала полномасштабного вторжения россии.

Руслан только в понедельник прошел медосмотр и подписал контракт. Вскоре игрок должен приступить к тренировкам с новой командой.