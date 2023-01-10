Франция10 января 2023, 19:28 | Обновлено 10 января 2023, 19:39
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ФОТО. Малиновский в Марселе уже успел встретиться с украинскими детьми
Руслан нашел время пообщаться с юными украинцами
10 января 2023, 19:28 | Обновлено 10 января 2023, 19:39
546
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Клуб Лиги 1 «Марсель» сообщил о том, что Руслан Малиновский сразу после перехода в команду нашел время встретиться с украинскими детьми, проживающими в городе.
Часть из ребят являются беженцами, покинувшими Украину после начала полномасштабного вторжения россии.
Руслан только в понедельник прошел медосмотр и подписал контракт. Вскоре игрок должен приступить к тренировкам с новой командой.
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