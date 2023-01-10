Украина. Премьер лига10 января 2023, 18:27 | Обновлено 10 января 2023, 18:28
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Три новичка в составе. Кривбасс приступил к работе после паузы
Команда Юрия Вернидуба вышла из отпуска
10 января 2023, 18:27 | Обновлено 10 января 2023, 18:28
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Клуб УПЛ «Кривбасс» объявил о том, что во вторник команда вышла из отпуска и приступила к работе. В составе нет защитника Ивана Зотько, хавбека Назара Волошина и форварда Алексея Хобленко, которые покинули команду.
Однако к работе «Кривбасс» приступил с тремя новичками: зимой коллектив пополнили Даниил Бескоровайный, Клим Приходько и Максим Лунев.
Команда пока будет работать на своей базе, а о месте проведения тренировочного сбора информации пока нет.
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