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  4. С финансами все нормально? Ворскла вышла из отпуска, сбор – в Турции
Украина. Премьер лига
10 января 2023, 17:49 |
250
0

С финансами все нормально? Ворскла вышла из отпуска, сбор – в Турции

Команда планирует провести сборы в Турции

10 января 2023, 17:49 |
250
0
С финансами все нормально? Ворскла вышла из отпуска, сбор – в Турции
ФК Ворскла

Клуб УПЛ «Ворскла» объявил о том, что команда под руководством Виктора Скрипника сегодня вышла из отпуска и провела первую тренировку в этом году.

Ближайшие дни команда будет работать в Полтаве, а 20 января футболисты отправятся на сбор в Турцию. Состав игроков клуб пока что не называет.

Ранее сообщалось, что у «Ворсклы» могут быть финансовые трудности из-за проблем президента клуба Константина Жеваго, который недавно был задержан во Франции с возможностью экстрадиции в Украину.

Уже появилась информация о возможном трансфере основного вратаря Дмитрия Ризныка.

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Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Константин Жеваго
Источник ФК Ворскла
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