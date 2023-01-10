С финансами все нормально? Ворскла вышла из отпуска, сбор – в Турции
Команда планирует провести сборы в Турции
Клуб УПЛ «Ворскла» объявил о том, что команда под руководством Виктора Скрипника сегодня вышла из отпуска и провела первую тренировку в этом году.
Ближайшие дни команда будет работать в Полтаве, а 20 января футболисты отправятся на сбор в Турцию. Состав игроков клуб пока что не называет.
Ранее сообщалось, что у «Ворсклы» могут быть финансовые трудности из-за проблем президента клуба Константина Жеваго, который недавно был задержан во Франции с возможностью экстрадиции в Украину.
Уже появилась информация о возможном трансфере основного вратаря Дмитрия Ризныка.
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