С финансами все нормально? Ворскла вышла из отпуска, сбор – в Турции

Клуб УПЛ «Ворскла» объявил о том, что команда под руководством Виктора Скрипника сегодня вышла из отпуска и провела первую тренировку в этом году.

Ближайшие дни команда будет работать в Полтаве, а 20 января футболисты отправятся на сбор в Турцию. Состав игроков клуб пока что не называет.

Ранее сообщалось, что у «Ворсклы» могут быть финансовые трудности из-за проблем президента клуба Константина Жеваго, который недавно был задержан во Франции с возможностью экстрадиции в Украину.

Уже появилась информация о возможном трансфере основного вратаря Дмитрия Ризныка.