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Испания
10 января 2023, 17:03 | Обновлено 10 января 2023, 17:08
1336
0

Поражение ценою в миллионы. Барселона проиграла суд экс-игроку

Каталонцы будут вынуждены раскошелиться

10 января 2023, 17:03 | Обновлено 10 января 2023, 17:08
1336
0
Поражение ценою в миллионы. Барселона проиграла суд экс-игроку
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Фернандес

Бразильский полузащитник Матеус Фернандес выиграл суд у испанской «Барселоны». Решение Фемиды ляжет на каталонцев грузом в 8,5 млн евро, которые должны будут уйти из клубной казны на личный счет игрока.

Летом 2021 года «блауграна» уведомила хавбека, что больше не нуждается в его услугах и расторгла контракт, который был рассчитан до 2025 года. Футболист не согласился и отправился в суд. Матеус Фернандес требовал от «Барселоны» 14,8 млн евро, но получит только 8,5 млн евро

За «Барселону» Матеус, купленный зимой 2020 года у «Палмейраса» за 10 млн евро, отыграл лишь 17 минут в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (4:0). Больше он в футболке каталонского клуба в официальных матчах не появлялся.

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Барселона Матеус Фернандес чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Mundo Deportivo
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