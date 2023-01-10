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  4. Себастьян АЛЛЕР: «Рак? Никогда не думал о смерти»
Германия
10 января 2023, 15:40 |
572
0

Себастьян АЛЛЕР: «Рак? Никогда не думал о смерти»

Форвард «Боруссии» Дортмунд – о борьбе с раком

10 января 2023, 15:40 |
572
0
Себастьян АЛЛЕР: «Рак? Никогда не думал о смерти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Аллер

3 января форвард «Боруссии» Дортмунд Себастьян Аллер возобновил тренировки с командой после полугодичного курса лечения от рака яичка. Нападающий рассказал о том, как боролся с болезнью:

– Какой была ваша первая реакция, когда вам диагностировали рак? Вы плакали?
– Нет. Я сразу же подумал: «Я должен пройти через это сейчас. Давай сделаем это!» У меня не было другого варианта.

– Как вы сохраняли позитив в этой ситуации?
– Я сразу знал, что у меня нет выбора. В такой ситуации выбор ограничен. Ты не поможешь себе, если дойдешь до депрессии. Так что я сказал себе: «Сохраняй позитивный настрой, будь рядом с семьей и друзьями. Ты не один. Пройди через это вместе с ними».

– Вы думали о смерти?
– Никогда!

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Источник Sport Bild
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