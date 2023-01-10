Три топ-клуба интересуются Дюмфрисом
Защитник может покинуть «Интер» в январе
Нидерландский защитник Дензел Дюмфрис может покинуть «Интер» во время январского трансферного окна. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Интерес к Дюмфрису проявляют три топ-клуба: английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а также чемпион Германии, «Бавария».
«Интер» готов отпустить 26-летнего нидерландца, если поступит выгодное предложение. «Нерадзурри» оценивают Дюмфриса в 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Дюмфриса 2 гола и 3 ассиста в 22 матчах за «Интер» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2025 года.
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