Три топ-клуба интересуются Дюмфрисом

Нидерландский защитник Дензел Дюмфрис может покинуть «Интер» во время январского трансферного окна. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Интерес к Дюмфрису проявляют три топ-клуба: английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а также чемпион Германии, «Бавария».

«Интер» готов отпустить 26-летнего нидерландца, если поступит выгодное предложение. «Нерадзурри» оценивают Дюмфриса в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Дюмфриса 2 гола и 3 ассиста в 22 матчах за «Интер» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2025 года.