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  4. Катарина Завацкая – Эрика Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
10 января 2023, 13:44 |
196
0

Катарина Завацкая – Эрика Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Australian Open

10 января 2023, 13:44 |
196
0
Катарина Завацкая – Эрика Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

11 января украинка Катарина Завацкая (№309 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде отбора украинка сразится против Эрики Андреевой (№135 WTA). Встреча состоится 5-м запуском после матча Шарма – Вальтерт. Ориентировочное время начала матча – 07:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сыграет против Алиши Паркс (№76 WTA) или Сары Бейлек (№175 WTA).

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смотреть онлайн Australian Open 2023 Катарина Завацкая Эрика Андреева
Источник Sport.ua
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