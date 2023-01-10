Катарина Завацкая – Эрика Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Australian Open
11 января украинка Катарина Завацкая (№309 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во втором раунде отбора украинка сразится против Эрики Андреевой (№135 WTA). Встреча состоится 5-м запуском после матча Шарма – Вальтерт. Ориентировочное время начала матча – 07:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница сыграет против Алиши Паркс (№76 WTA) или Сары Бейлек (№175 WTA).
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