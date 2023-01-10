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Australian Open
10 января 2023, 12:55 |
51
0

Дарья Снигур – Бренда Фругвиртова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Australian Open

10 января 2023, 12:55 |
51
0
Дарья Снигур – Бренда Фругвиртова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Дарья Снигур

11 января украинка Дарья Снигур (№148 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде отбора украинка сразится против Бренды Фругвиртовой (№132 WTA). Встреча состоится 4-м запуском после матча Кудла – Табернер. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сыграет против Джессики Бузас Манейро (№183 WTA) или Эллен Перес (№362 WTA).

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смотреть онлайн Australian Open 2023 Дарья Снигур Бренда Фругвиртова
Источник Sport.ua
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