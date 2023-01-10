Дарья Снигур – Бренда Фругвиртова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Australian Open
11 января украинка Дарья Снигур (№148 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во втором раунде отбора украинка сразится против Бренды Фругвиртовой (№132 WTA). Встреча состоится 4-м запуском после матча Кудла – Табернер. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница сыграет против Джессики Бузас Манейро (№183 WTA) или Эллен Перес (№362 WTA).
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