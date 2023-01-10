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  4. Алексей Крутых – Джанлука Магер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
10 января 2023, 11:59 |
161
0

Алексей Крутых – Джанлука Магер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации Australian Open

10 января 2023, 11:59 |
161
0
Алексей Крутых – Джанлука Магер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP. Алексей Крутых

11 января украинский теннисист Алексей Крутых (№185 ATP) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде отбора украинец сразится против Джанлуки Магера из Италии (№225 ATP). Встреча состоится 2-м запуском после матча Су – Имер. Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты между собой не играли.

В следующем раунде победитель сыграет против Дениса Кудлы (№102 ATP) или Карлоса Табернера (№170 ATP).

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Алексей Крутых Джанлука Магер смотреть онлайн Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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