Алексей Крутых – Джанлука Магер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 января украинский теннисист Алексей Крутых (№185 ATP) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.



Во втором раунде отбора украинец сразится против Джанлуки Магера из Италии (№225 ATP). Встреча состоится 2-м запуском после матча Су – Имер. Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.

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Ранее теннисисты между собой не играли.

В следующем раунде победитель сыграет против Дениса Кудлы (№102 ATP) или Карлоса Табернера (№170 ATP).

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