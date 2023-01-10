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10 января 2023, 11:35 |
861
0

Они сыграют с клубами рф. Команда из Болгарии готовится поддержать Украину

Футболисты «Левски» хотят сыграть в желтых шортах

10 января 2023, 11:35 |
861
0
Они сыграют с клубами рф. Команда из Болгарии готовится поддержать Украину
Twitter

Болгарский футбольный клуб «Левски» готовит жест в поддержку Украины.

Дело в том, что команда проведет тренировочный сбор в Дубае, где сыграет с клубами из россии: «краснадаром», «спартаком» и «уралом».

В клубе рассматривают вариант выходить на матчи с командами из рф в желтых шортах. Так как футболки игроков синие, то таким образом весь комплект формы футболистов будет символизировать украинский флаг. Такую идею в клубе предложили после того, как болельщики начали высказывать свое недовольство из-за запланированных матчей с командами из россии.

Также существует и другой выход из положения для «Левски» – выходить на каждый поединок с флагом Украины.

Отметим, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от любых соревнований под своей эгидой. Однако это не исключает контрольные встречи.

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Источник Sportal.it
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