Они сыграют с клубами рф. Команда из Болгарии готовится поддержать Украину

Болгарский футбольный клуб «Левски» готовит жест в поддержку Украины.

Дело в том, что команда проведет тренировочный сбор в Дубае, где сыграет с клубами из россии: «краснадаром», «спартаком» и «уралом».

В клубе рассматривают вариант выходить на матчи с командами из рф в желтых шортах. Так как футболки игроков синие, то таким образом весь комплект формы футболистов будет символизировать украинский флаг. Такую идею в клубе предложили после того, как болельщики начали высказывать свое недовольство из-за запланированных матчей с командами из россии.

Также существует и другой выход из положения для «Левски» – выходить на каждый поединок с флагом Украины.

Отметим, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от любых соревнований под своей эгидой. Однако это не исключает контрольные встречи.