Они сыграют с клубами рф. Команда из Болгарии готовится поддержать Украину
Футболисты «Левски» хотят сыграть в желтых шортах
Болгарский футбольный клуб «Левски» готовит жест в поддержку Украины.
Дело в том, что команда проведет тренировочный сбор в Дубае, где сыграет с клубами из россии: «краснадаром», «спартаком» и «уралом».
В клубе рассматривают вариант выходить на матчи с командами из рф в желтых шортах. Так как футболки игроков синие, то таким образом весь комплект формы футболистов будет символизировать украинский флаг. Такую идею в клубе предложили после того, как болельщики начали высказывать свое недовольство из-за запланированных матчей с командами из россии.
Также существует и другой выход из положения для «Левски» – выходить на каждый поединок с флагом Украины.
Отметим, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от любых соревнований под своей эгидой. Однако это не исключает контрольные встречи.
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