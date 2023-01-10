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  4. Ангелина Калинина – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 января 2023, 10:12 |
441
0

Ангелина Калинина – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Хобарте

10 января 2023, 10:12 |
441
0
Ангелина Калинина – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Ангелина Калинина

11 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) продолжит борьбу в основе турнира WTA 250 в Хобарте.

Во втором раунде украинка сразится с Татьяной Марией из Германии (№71 WTA). Поединок состоится первым запуском. Время начала матча – 03:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки между собой не играли.

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Татьяна Мария WTA Хобарт Ангелина Калинина смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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