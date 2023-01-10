Ангелина Калинина – Татьяна Мария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) продолжит борьбу в основе турнира WTA 250 в Хобарте.

Во втором раунде украинка сразится с Татьяной Марией из Германии (№71 WTA). Поединок состоится первым запуском. Время начала матча – 03:00 по Киеву.

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Ранее девушки между собой не играли.

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