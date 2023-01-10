Квалификация Australian Open. Расписание матчей украинцев на 11 января
В среду на корты Мельбурна выйдут четыре представителя Украины
11 января состоятся матчи второго круга квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В среду на корты Мельбурна выйдут четыре представителя Украины.
Расписание матчей с участием украинцев
Australian Open. Второй круг квалификации
Корт №15, 1-й запуск (01:00)
Леся Цуренко (№137 WTA) [31] – Алена Большова (№141 WTA)
Корт №16, 2-й запуск (02:30*)
Алексей Крутых (№185 ATP) – Джанлука Магер (№225 ATP)
1573 Arena, 4-й запуск (05:30*)
Дарья Снигур (№148 WTA) – Бренда Фругвиртова (№132 WTA) [27]
Корт №8, 5-й запуск (07:30)
Катарина Завацкая (№309 WTA) – Эрика Андреева (№135 WTA) [29]
*ориентировочное время начала по Киеву
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