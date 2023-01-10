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Australian Open
10 января 2023, 09:55 |
339
0

Квалификация Australian Open. Расписание матчей украинцев на 11 января

В среду на корты Мельбурна выйдут четыре представителя Украины

10 января 2023, 09:55 |
339
0
Квалификация Australian Open. Расписание матчей украинцев на 11 января
WTA. Леся Цуренко

11 января состоятся матчи второго круга квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В среду на корты Мельбурна выйдут четыре представителя Украины.

Расписание матчей с участием украинцев

Australian Open. Второй круг квалификации

Корт №15, 1-й запуск (01:00)
Леся Цуренко (№137 WTA) [31] – Алена Большова (№141 WTA)

Корт №16, 2-й запуск (02:30*)
Алексей Крутых (№185 ATP) – Джанлука Магер (№225 ATP)

1573 Arena, 4-й запуск (05:30*)
Дарья Снигур (№148 WTA) – Бренда Фругвиртова (№132 WTA) [27]

​​Корт №8, 5-й запуск (07:30)
Катарина Завацкая (№309 WTA) – Эрика Андреева (№135 WTA) [29]

*ориентировочное время начала по Киеву

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Источник Sport.ua
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