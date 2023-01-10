Квалификация Australian Open. Расписание матчей украинцев на 11 января

11 января состоятся матчи второго круга квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.



В среду на корты Мельбурна выйдут четыре представителя Украины.



Расписание матчей с участием украинцев



Australian Open. Второй круг квалификации



Корт №15, 1-й запуск (01:00)

Леся Цуренко (№137 WTA) [31] – Алена Большова (№141 WTA)



Корт №16, 2-й запуск (02:30*)

Алексей Крутых (№185 ATP) – Джанлука Магер (№225 ATP)



1573 Arena, 4-й запуск (05:30*)

Дарья Снигур (№148 WTA) – Бренда Фругвиртова (№132 WTA) [27]



​​Корт №8, 5-й запуск (07:30)

Катарина Завацкая (№309 WTA) – Эрика Андреева (№135 WTA) [29]

*ориентировочное время начала по Киеву

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