Есть три кандидата в капитаны сборной Франции после ухода Льориса

Стали известны игроки, которые будут претендовать на капитанский пост в национальной команде Франции после ухода из нее голкипера Уго Льориса. Он, напомним, принял решение завершить свою международную карьеру.

Льорис провел в сборной Франции 145 матчей, из них – 121 с капитанской повязкой.

Заменить Уго Льориса в качестве капитана французской сборной могут защитник Рафаэль Варан, а также нападающие Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.

Сборная Франции, напомним, на ЧМ-2022 в Катаре проиграла в финале команде Аргентины – 3:3, пен. 2-4.