Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть три кандидата в капитаны сборной Франции после ухода Льориса
Франция
10 января 2023, 04:01 |
122
0

Есть три кандидата в капитаны сборной Франции после ухода Льориса

У французов будет новый вожак

10 января 2023, 04:01 |
122
0
Есть три кандидата в капитаны сборной Франции после ухода Льориса
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе (справа)

Стали известны игроки, которые будут претендовать на капитанский пост в национальной команде Франции после ухода из нее голкипера Уго Льориса. Он, напомним, принял решение завершить свою международную карьеру.

Льорис провел в сборной Франции 145 матчей, из них – 121 с капитанской повязкой.

Заменить Уго Льориса в качестве капитана французской сборной могут защитник Рафаэль Варан, а также нападающие Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.

Сборная Франции, напомним, на ЧМ-2022 в Катаре проиграла в финале команде Аргентины – 3:3, пен. 2-4.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Льорис завершил карьеру в сборной Франции
Стал известен лучший тренер сборной в 2022 году. Дешам – 2-й, Далич – 4-й
Принципиальное «нет» Бразилии. Зидан готов тренировать только одну сборную
сборная Франции по футболу
Источник L'Equipe
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: греческий клуб согласовал подписание Тайсона на 1,5 сезона
Футбол | 10 января 2023, 00:42 0
Источник: греческий клуб согласовал подписание Тайсона на 1,5 сезона
Источник: греческий клуб согласовал подписание Тайсона на 1,5 сезона

Главным тренером ПАОК является 53-летний румын Разван Луческу, сын Мирчи

«Шахтер был и остается в Донецке». Оккупанты заявят команду в чемпионат рф
Футбол | 09 января 2023, 15:20 11
«Шахтер был и остается в Донецке». Оккупанты заявят команду в чемпионат рф
«Шахтер был и остается в Донецке». Оккупанты заявят команду в чемпионат рф

Оккупационная власть Донецка строит планы

ФОТО. Бойко приехал к Луческу в Румынию на машине за 250 тысяч евро
Футбол | 09.01.2023, 17:15
ФОТО. Бойко приехал к Луческу в Румынию на машине за 250 тысяч евро
ФОТО. Бойко приехал к Луческу в Румынию на машине за 250 тысяч евро
Iga and Friends. 1-я ракетка мира Свентек собирает деньги для детей Украины
Теннис | 09.01.2023, 23:55
Iga and Friends. 1-я ракетка мира Свентек собирает деньги для детей Украины
Iga and Friends. 1-я ракетка мира Свентек собирает деньги для детей Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Марселя
Футбол | 09.01.2023, 18:53
ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Марселя
ОФИЦИАЛЬНО. Руслан Малиновский – игрок Марселя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон словесно уничтожил боссов Интернасьонала, дав огненное интервью
Тайсон словесно уничтожил боссов Интернасьонала, дав огненное интервью
08.01.2023, 17:08 10
Футбол
Планируют наступать. Разведка рассказала о планах россии на мобилизованных
Планируют наступать. Разведка рассказала о планах россии на мобилизованных
08.01.2023, 15:15 1
Война
Кубок мира. Украина финишировала 11-й в смешанной эстафете
Кубок мира. Украина финишировала 11-й в смешанной эстафете
08.01.2023, 16:51 5
Биатлон
Без Месси. Легендарный ван Бастен назвал трех лучших футболистов в истории
Без Месси. Легендарный ван Бастен назвал трех лучших футболистов в истории
08.01.2023, 08:56 9
Футбол
Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры
Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры
09.01.2023, 17:33 18
Футбол
Почему Чухаджян почти без шансов проиграл Эннису
Почему Чухаджян почти без шансов проиграл Эннису
08.01.2023, 12:12 1
Бокс
Джервонта финишировал Гарсию в промежуточном бою. Впереди – другой Гарсия
Джервонта финишировал Гарсию в промежуточном бою. Впереди – другой Гарсия
08.01.2023, 08:40 3
Бокс
Малиновский – второй украинец в истории Марселя. Кто был первым?
Малиновский – второй украинец в истории Марселя. Кто был первым?
09.01.2023, 19:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности