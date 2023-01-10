Другие новости10 января 2023, 01:05 | Обновлено 10 января 2023, 01:08
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 января
Важные события во всех видах спорта
10 января 2023, 01:05 | Обновлено 10 января 2023, 01:08
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Во вторник, 10 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
17:00 Боруссия Д – Фортуна Дюссельдорф
18:15 Катар – Бахрейн
22:00 Интер – Парма
22:00 Спарта – ПСВ
22:00 Манчестер Юнайтед – Чарльтон
22:00 Ньюкасл Юнайтед – Лестер
22:45 Варзим – Бенфика
БАСКЕТБОЛ
12:00 Запорожье – Киев-Баскет
18:00 Политехника-Галичина – Черкасские Мавпы
ВОЛЕЙБОЛ
19:00 Прометей (Ж) – Альба Блаж (Ж)
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