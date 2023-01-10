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10 января 2023, 01:05 | Обновлено 10 января 2023, 01:08
27
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 января

Важные события во всех видах спорта

10 января 2023, 01:05 | Обновлено 10 января 2023, 01:08
27
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 января
Twitter. Боруссия Д

Во вторник, 10 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

17:00 Боруссия Д – Фортуна Дюссельдорф

1.49 – 4.64 – 5.55

18:15 Катар – Бахрейн

3.30 – 2.88 – 2.27

22:00 Интер – Парма

1.22 – 6.70 – 11.50

22:00 Спарта – ПСВ

5.25 – 4.14 – 1.58

22:00 Манчестер Юнайтед – Чарльтон

1.14 – 9.50 – 21.00

22:00 Ньюкасл Юнайтед – Лестер

1.60 – 4.30 – 5.75

22:45 Варзим – Бенфика

12.50 – 6.35 – 1.21

БАСКЕТБОЛ

12:00 Запорожье – Киев-Баскет

11.50 – 1.02

18:00 Политехника-Галичина – Черкасские Мавпы

1.87 – 1.87

ВОЛЕЙБОЛ

19:00 Прометей (Ж) – Альба Блаж (Ж)

4.22 – 1.20

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Источник Sport.ua
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