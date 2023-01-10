Катарина Завацкая – Ева Веддер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации Australian Open
10 января украинка Катарина Завацкая (№309 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде отбора украинка сразится против Евы Веддер из Нидерландов (№221 WTA) Встреча состоится 4-м запуском после матча Алвеш – Данилович. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница сыграет против Барбары Хаас (№476 WTA) или Эрики Андреевой (№137 WTA).
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