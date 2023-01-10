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  4. Катарина Завацкая – Ева Веддер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
10 января 2023, 00:30 |
54
0

Катарина Завацкая – Ева Веддер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации Australian Open

10 января 2023, 00:30 |
54
0
Катарина Завацкая – Ева Веддер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

10 января украинка Катарина Завацкая (№309 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде отбора украинка сразится против Евы Веддер из Нидерландов (№221 WTA) Встреча состоится 4-м запуском после матча Алвеш – Данилович. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сыграет против Барбары Хаас (№476 WTA) или Эрики Андреевой (№137 WTA).

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Источник Sport.ua
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