Дарья Снигур – Фернанда Контрерас Гомес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 января украинка Дарья Снигур (№148 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде отбора украинка сразится против Фернанды Контрерас Гомес из Колумбии (№172 WTA). Встреча состоится 3-м запуском после матча Белье – Локоли. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сыграет против Наталии Стеванович (№215 WTA) или Бренды Фругвиртовой (№135 WTA).

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