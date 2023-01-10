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Australian Open
10 января 2023, 00:23 |
65
0

Дарья Снигур – Фернанда Контрерас Гомес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации Australian Open

10 января 2023, 00:23 |
65
0
Дарья Снигур – Фернанда Контрерас Гомес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Дарья Снигур

10 января украинка Дарья Снигур (№148 WTA) стартует в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде отбора украинка сразится против Фернанды Контрерас Гомес из Колумбии (№172 WTA). Встреча состоится 3-м запуском после матча Белье – Локоли. Ориентировочное время начала матча – 04:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сыграет против Наталии Стеванович (№215 WTA) или Бренды Фругвиртовой (№135 WTA).

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Источник Sport.ua
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