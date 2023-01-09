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  4. Стэн КОЛЛИМОР: «Мудрик? Я бы пошел в Челси»
Англия
09 января 2023, 22:05 |
800
1

Стэн КОЛЛИМОР: «Мудрик? Я бы пошел в Челси»

Экс-игрок «Ливерпуля» – о будущем Михаилу Мудрика

09 января 2023, 22:05 |
800
1
Стэн КОЛЛИМОР: «Мудрик? Я бы пошел в Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший форвард «Ливерпуля» Стэн Коллимор поделился своим мнением по поводу будущего Михаила Мудрика, на которого претендуют «Челси» и «Арсенал»:

«Если верить информации в СМИ вокруг Мудрика, то у него есть выбор между «Арсеналом» и «Челси». Знаю, некоторые фанаты будут говорить, что выбор в пользу «Челси» – это выбор в пользу денег, учитывая, где находятся оба клуба на данный момент.

Это может быть правдой, но мне кажется, что «Челси» – более привлекательный проект. Если бы у меня был выбор, я бы пошел в «Челси». Дело не в том, что я обесцениваю работу Артеты и «Арсенала», но в перспективе 3-4 лет «Синие» выглядят более привлекательно. Это клуб имеет больше шансов бороться за трофеи. Поэтому не удивлюсь, если Мудрик окажется на «Стэмфорд Бридж».

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Стэн Коллимор Михаил Мудрик Челси Арсенал Лондон Шахтер Донецк
Источник Caughtoffside
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Nick.Grabowski
А де новина про Гордона та Поворознюка? 
Якийсь непорядок - йде жахлива війна, і жодної новини протягом дня про друга Кобзона, Суркіса, Ахметова та життєвий шлях провінційного фермера з Кропивницької області.
Давайте завтра по розкладу Мудрик-Гордон-Поворознюк. 
А потім ще відполіруєте Ломаченко-Тимощук.
І про рембо Стаховського не забудьте. 
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