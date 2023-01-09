ВИДЕО. Сумасшедшая ошибка судьи. В Италии засчитали гол после удара мимо

Судейский скандал случился в матче региональной лиги чемпионата Италии между командами «Нойкаттаро» и «Кастеллана».

Во время одной из атак игрок «Кастелланы» Сабателли ударил мимо ворот и попал в стойку, на которую крепится сетка ворот. Арбитр матча Андреа Романо по какой-то причине решил, что мяч влетел в ворота и гол засчитал: