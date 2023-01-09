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  4. ВИДЕО. Сумасшедшая ошибка судьи. В Италии засчитали гол после удара мимо
Италия
09 января 2023, 18:43 | Обновлено 09 января 2023, 18:56
1579
2

ВИДЕО. Сумасшедшая ошибка судьи. В Италии засчитали гол после удара мимо

Инцидент случился в региональной лиге

09 января 2023, 18:43 | Обновлено 09 января 2023, 18:56
1579
2
ВИДЕО. Сумасшедшая ошибка судьи. В Италии засчитали гол после удара мимо

Судейский скандал случился в матче региональной лиги чемпионата Италии между командами «Нойкаттаро» и «Кастеллана».

Во время одной из атак игрок «Кастелланы» Сабателли ударил мимо ворот и попал в стойку, на которую крепится сетка ворот. Арбитр матча Андреа Романо по какой-то причине решил, что мяч влетел в ворота и гол засчитал:

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видео судьи скандал
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Віталій Ткачук
Сліпий або взяв на кишеню. Більше дивує те, як раділи гравці Кастеллани, ось в них вже точно немає ні совісті ні честі.
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+3
Serhii P.
Цьому арбітра пора завершити кар'єру. 
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+1
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