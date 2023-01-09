Италия09 января 2023, 18:43 | Обновлено 09 января 2023, 18:56
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ВИДЕО. Сумасшедшая ошибка судьи. В Италии засчитали гол после удара мимо
Инцидент случился в региональной лиге
09 января 2023, 18:43 | Обновлено 09 января 2023, 18:56
1579
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Судейский скандал случился в матче региональной лиги чемпионата Италии между командами «Нойкаттаро» и «Кастеллана».
Во время одной из атак игрок «Кастелланы» Сабателли ударил мимо ворот и попал в стойку, на которую крепится сетка ворот. Арбитр матча Андреа Романо по какой-то причине решил, что мяч влетел в ворота и гол засчитал:
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Комментарии 2
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Сліпий або взяв на кишеню. Більше дивує те, як раділи гравці Кастеллани, ось в них вже точно немає ні совісті ні честі.
Цьому арбітра пора завершити кар'єру.
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