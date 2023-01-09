ОФИЦИАЛЬНО. Ницца уволила Фавра

Французский клуб «Ницца» сообщил о разрыве контракта с 65-летним тренером Люсьеном Фавром.

Увольнение швейцарца произошло через несколько дней после поражения «Ниццы» в матче 1/32 финала Кубка Франции с командой «Ле-Пюи-ан-Веле» (0:1), которая выступаетв лиге Насиональ третий дивизион) чемпионата Франции.

На ближайший матч французской Лиги 1 с «Монпелье», который состоится 11 января, «Ниццу» выведет Дидье Дигар.

«Ницца» в турнирной таблице чемпионата Франции занимает 11-е место, имея 21 очко после 17 игр. Люсьен Фавр тренировал команду с лета 2022 года.