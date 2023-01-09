ОФИЦИАЛЬНО. Ницца уволила Фавра
Французы прекратили сотрудничество со швейцарцем
Французский клуб «Ницца» сообщил о разрыве контракта с 65-летним тренером Люсьеном Фавром.
Увольнение швейцарца произошло через несколько дней после поражения «Ниццы» в матче 1/32 финала Кубка Франции с командой «Ле-Пюи-ан-Веле» (0:1), которая выступаетв лиге Насиональ третий дивизион) чемпионата Франции.
На ближайший матч французской Лиги 1 с «Монпелье», который состоится 11 января, «Ниццу» выведет Дидье Дигар.
«Ницца» в турнирной таблице чемпионата Франции занимает 11-е место, имея 21 очко после 17 игр. Люсьен Фавр тренировал команду с лета 2022 года.
INFO L'ÉQUIPE. Après l'élimination de Nice en 32es de finale de la Coupe de France, les dirigeants azuréens ont décidé de se séparer de Lucien Favre. Didier Digard dirigera l'équipe mercredi contre Montpellier https://t.co/5xnDwpTqFf pic.twitter.com/K21dDrzqVi— L'ÉQUIPE (@lequipe) January 9, 2023
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