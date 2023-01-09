ATP09 января 2023, 16:24 |
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Марченко не смог пробиться в основу челленджера в Португалии
Украинец завершил борьбу в Оэйраше
09 января 2023, 16:24 |
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Украинский теннисист Илья Марченко (№412 АТР) в финале квалификационного турнира челленджера в Оэйраше (Португалия) потерпел поражение. Он был вынужден капитулировать во встрече с Марком Лаялом из Эстонии, проиграв в двух сетах.
ATP челленджер Оэйраш. Хард в помещении. Квалификация
Илья Марченко (Украина) – Марк Лаял (Эстония) – 2:6, 5:7
Как известно, в первом круге квалификации Марченко одержал победу над восьмым сеянным рашистом алексеем ватутиным, который выступает в нейтральном статусе.
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