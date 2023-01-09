Марченко не смог пробиться в основу челленджера в Португалии

Украинский теннисист Илья Марченко (№412 АТР) в финале квалификационного турнира челленджера в Оэйраше (Португалия) потерпел поражение. Он был вынужден капитулировать во встрече с Марком Лаялом из Эстонии, проиграв в двух сетах.

ATP челленджер Оэйраш. Хард в помещении. Квалификация

Илья Марченко (Украина) – Марк Лаял (Эстония) – 2:6, 5:7

Как известно, в первом круге квалификации Марченко одержал победу над восьмым сеянным рашистом алексеем ватутиным, который выступает в нейтральном статусе.