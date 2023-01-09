«Шахтер был и остается в Донецке». Оккупанты заявят команду в чемпионат рф

Некто александр громаков, который обзывается исполняющим обязанности министра молодежи, спорта и туризма так называемой днр, заявил, что в настоящий момент ведется работа над интеграцией донецкой команды «Шахтер» в чемпионат рф.

«Шахтер» (днр) был и остается в Донецке. В планах есть принять участие в чемпионате россии», – заявил громаков.

Также сепаратист признался, что пока команда будет выступать в чемпионате ростовской области – она, как известно, граничит с Донецкой области, где пока еще действует оккупационная власть, имеющая поддержку со стороны рашистов.

«У команды в донецкой народной республике сохранена тренировочная база, а основной состав игроков и тренеров состоит из жителей днр», – заявил громаков.

В Донецке иная команда «Шахтер» была создана после 2014 года, когда настоящий клуб «горняков» был вынужден покинуть столицу Донбасса из-за начала военной оккупации региона армией рф.