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09 января 2023, 15:20 | Обновлено 09 января 2023, 15:42
1439
2

«Шахтер был и остается в Донецке». Оккупанты заявят команду в чемпионат рф

Оккупационная власть Донецка строит планы

09 января 2023, 15:20 | Обновлено 09 января 2023, 15:42
1439
2
«Шахтер был и остается в Донецке». Оккупанты заявят команду в чемпионат рф
александр громаков

Некто александр громаков, который обзывается исполняющим обязанности министра молодежи, спорта и туризма так называемой днр, заявил, что в настоящий момент ведется работа над интеграцией донецкой команды «Шахтер» в чемпионат рф.

«Шахтер» (днр) был и остается в Донецке. В планах есть принять участие в чемпионате россии», – заявил громаков.

Также сепаратист признался, что пока команда будет выступать в чемпионате ростовской области – она, как известно, граничит с Донецкой области, где пока еще действует оккупационная власть, имеющая поддержку со стороны рашистов.

«У команды в донецкой народной республике сохранена тренировочная база, а основной состав игроков и тренеров состоит из жителей днр», – заявил громаков.

В Донецке иная команда «Шахтер» была создана после 2014 года, когда настоящий клуб «горняков» был вынужден покинуть столицу Донбасса из-за начала военной оккупации региона армией рф.

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российско-украинская война Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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fedd1979
Красави ))) Що ще можна прекрасного зробити, коли УЄФА набридне дискваліфіковувати кацапів через війну? Правильно, заявити клуби з денеерівською реєстрацією в чемпіонат Росії.
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+2
Andrey_1992
команда алкоголіків і тунеядців))))
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+2
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