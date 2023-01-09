Чья голевая серия была самой длинной в 2022 году? Босниец обогнал Неймара
Неманья Билбия забивал в 14 матчах подряд в национальном чемпионате
Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS подсчитала, чья голевая серия длилась дольше всех в 2022 году в национальных чемпионатах. По итогу стало известно, что боснийский 32-летний форвард клуба «Зриньски» Неманья Билбия забивал 14 матчей подряд в чемпионате Боснии и Герцеговины, что и является лучшим показателям по этому критерию.
Голевая серия Неманьи продлилась с 26 сентября 2021 года по 2 апреля 2022 года.
На втором месте расположился бразилец Бергсон, который с 27 июля 2022 года забил за малазийский клуб «Джохор Дарул Такзим» в 10 играх подряд. Отметим, что его голевая серия еще незавершена.
Тройку замкнул звездный бразильский форвард «ПСЖ» Неймар. С 8 мая по 31 августа 2022 года Неймар забивал за парижан в 10 играх подряд.
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