Шанс в Динамо. Вернидуб не исключил, что Волошин вернется в Киев
Но тренер рассчитывает продлить аренду
Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб хочет, чтобы хавбек Назар Волошин доиграл сезон в его команде, однако «Динамо» может дать шанс игроку во время зимнего сбора.
«Я очень хочу, чтобы он вернулся на вторую часть сезона. Но у Назара свое руководство, как «Динамо» решит, так и будет. Он может поехать на сбор киевлян, но информации у меня пока нет», — сказал Вернидуб.
Назар в первой части сезона забил четыре гола в 13-ти матчах.
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