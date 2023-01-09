Шанс в Динамо. Вернидуб не исключил, что Волошин вернется в Киев

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб хочет, чтобы хавбек Назар Волошин доиграл сезон в его команде, однако «Динамо» может дать шанс игроку во время зимнего сбора.

«Я очень хочу, чтобы он вернулся на вторую часть сезона. Но у Назара свое руководство, как «Динамо» решит, так и будет. Он может поехать на сбор киевлян, но информации у меня пока нет», — сказал Вернидуб.

Назар в первой части сезона забил четыре гола в 13-ти матчах.