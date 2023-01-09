Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Второй трансфер года в УПЛ. Сколько Кривбасс отдал за чемпиона мира U-20
Украина. Премьер лига
09 января 2023, 12:54 | Обновлено 09 января 2023, 13:00
421
0

Второй трансфер года в УПЛ. Сколько Кривбасс отдал за чемпиона мира U-20

Даниил Бескоровайный вернулся в Украину

09 января 2023, 12:54 | Обновлено 09 января 2023, 13:00
421
0
Второй трансфер года в УПЛ. Сколько Кривбасс отдал за чемпиона мира U-20
dac1904.sk. Даниил Бескоровайный

В понедельник клуб УПЛ «Кривбасс» объявил о подписании защитника Даниила Бескоровайного, который выступал за словацкий клуб ДАК.

Украинский клуб отметил, что переход является полноценным трансфером, за который заплатили деньги. По информации Transfermarkt, 23-летний игрок обошелся «Кривбассу» в 150 тысяч евро.

Бескоровайный был частью сборной Украины U-20, которая выиграла чемпионат мира.

Первый трансфер года в УПЛ оформил «Днепр-1», который подписал Евгения Пасича.

По теме:
Шанс в Динамо. Вернидуб не исключил, что Волошин вернется в Киев
Главный тренер Колоса: «Евгений Задоя и Денис Кузык покинули команду»
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал чемпиона мира U-20
Даниил Бескоровайный Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Брюгге прокомментировал дикий промах Яремчука
Футбол | 09 января 2023, 07:20 3
Тренер Брюгге прокомментировал дикий промах Яремчука
Тренер Брюгге прокомментировал дикий промах Яремчука

Скотт Паркер считает, что на Романа пас можно было и не давать

Ворскла вернулась к продаже Ризныка в Шахтер. Обсуждают сумму
Футбол | 09 января 2023, 12:05 9
Ворскла вернулась к продаже Ризныка в Шахтер. Обсуждают сумму
Ворскла вернулась к продаже Ризныка в Шахтер. Обсуждают сумму

Дмитрий может перебраться в новую команду за три миллиона евро

Ярмоленко не было даже в запасе. Аль-Айн Реброва обыграл команду из ОАЭ
Футбол | 08.01.2023, 19:15
Ярмоленко не было даже в запасе. Аль-Айн Реброва обыграл команду из ОАЭ
Ярмоленко не было даже в запасе. Аль-Айн Реброва обыграл команду из ОАЭ
Неожиданно? Стало известно, кто забил больше всех хет-триков в 2022 году
Футбол | 08.01.2023, 20:10
Неожиданно? Стало известно, кто забил больше всех хет-триков в 2022 году
Неожиданно? Стало известно, кто забил больше всех хет-триков в 2022 году
ВИДЕО. Схватил за шары. Торреса и Савича удалили за борьбу в партере
Футбол | 09.01.2023, 12:13
ВИДЕО. Схватил за шары. Торреса и Савича удалили за борьбу в партере
ВИДЕО. Схватил за шары. Торреса и Савича удалили за борьбу в партере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько Марсель выложит за Малиновского
Стало известно, сколько Марсель выложит за Малиновского
07.01.2023, 16:42 5
Футбол
Вопреки законам. В Саудовской Аравии Роналду разрешили запрещенное
Вопреки законам. В Саудовской Аравии Роналду разрешили запрещенное
07.01.2023, 16:05 3
Футбол
Чухаджян проиграл Эннису по очкам. Судьи не отдали украинцу ни раунда
Чухаджян проиграл Эннису по очкам. Судьи не отдали украинцу ни раунда
08.01.2023, 07:35 4
Бокс
Поклюка-2023. Известно, кто представит Украину в смешанных эстафетах
Поклюка-2023. Известно, кто представит Украину в смешанных эстафетах
07.01.2023, 18:28 2
Биатлон
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
07.01.2023, 22:25 4
Бокс
ВИДЕО. Как такое не забивать? Яремчук не реализовал классный шанс
ВИДЕО. Как такое не забивать? Яремчук не реализовал классный шанс
08.01.2023, 17:15 10
Футбол
Поклюка-2023. Джима заняла 35 место в гонке преследования
Поклюка-2023. Джима заняла 35 место в гонке преследования
07.01.2023, 13:13 5
Биатлон
Де Дзерби хочет видеть в Брайтоне украинского хавбека Шахтера
Де Дзерби хочет видеть в Брайтоне украинского хавбека Шахтера
07.01.2023, 12:40 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности