Второй трансфер года в УПЛ. Сколько Кривбасс отдал за чемпиона мира U-20

В понедельник клуб УПЛ «Кривбасс» объявил о подписании защитника Даниила Бескоровайного, который выступал за словацкий клуб ДАК.

Украинский клуб отметил, что переход является полноценным трансфером, за который заплатили деньги. По информации Transfermarkt, 23-летний игрок обошелся «Кривбассу» в 150 тысяч евро.

Бескоровайный был частью сборной Украины U-20, которая выиграла чемпионат мира.

Первый трансфер года в УПЛ оформил «Днепр-1», который подписал Евгения Пасича.