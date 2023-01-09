Второй трансфер года в УПЛ. Сколько Кривбасс отдал за чемпиона мира U-20
Даниил Бескоровайный вернулся в Украину
В понедельник клуб УПЛ «Кривбасс» объявил о подписании защитника Даниила Бескоровайного, который выступал за словацкий клуб ДАК.
Украинский клуб отметил, что переход является полноценным трансфером, за который заплатили деньги. По информации Transfermarkt, 23-летний игрок обошелся «Кривбассу» в 150 тысяч евро.
Бескоровайный был частью сборной Украины U-20, которая выиграла чемпионат мира.
Первый трансфер года в УПЛ оформил «Днепр-1», который подписал Евгения Пасича.
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