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  4. Ворскла вернулась к продаже Ризныка в Шахтер. Обсуждают сумму
Украина. Премьер лига
09 января 2023, 12:05 | Обновлено 09 января 2023, 12:58
1571
9

Ворскла вернулась к продаже Ризныка в Шахтер. Обсуждают сумму

Дмитрий может перебраться в новую команду за три миллиона евро

09 января 2023, 12:05 | Обновлено 09 января 2023, 12:58
1571
9
Ворскла вернулась к продаже Ризныка в Шахтер. Обсуждают сумму
ФК Ворскла. Дмитрий Ризнык

По информации ТаТоТаке, «Ворскла», учитывая последние проблемы с президентом клуба Константином Жеваго, вернулась к варианту продажи основного вратаря Дмитрия Ризныка в «Шахтер».

Ранее эта тема уже поднималась, но стороны не могли договориться по цене. Теперь, имея необходимость финансовых вливаний, полтавчане не против отдать кипера сборной Украины за три миллиона евро.

Контракт 23-летнего Ризныка истекает в середине 2024 года.

Возможный трансфер стража ворот откроет «Шахтеру» возможности для продажи своего основного вратаря Анатолия Трубина.

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Ворскла Полтава Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Анатолий Трубин
Источник ТаТоТаке
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zhyr
Вимагайте 100 млн. і ні копійкою меньше)))
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+3
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simon andre
Кому трубин надо ? Не предложений не стабильной игры? А Ворскла просыпаться может.
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0
Умник
Норм
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0
Виктор Алтухов
Ризник №1 в Украине. Шахтер ничего не потеряет, если его купит.
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0
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Gargantua
видели какие голы Алиссон и де Хеа в кубке пропускали?
Ризнык не хуже
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0
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