Ворскла вернулась к продаже Ризныка в Шахтер. Обсуждают сумму
Дмитрий может перебраться в новую команду за три миллиона евро
По информации ТаТоТаке, «Ворскла», учитывая последние проблемы с президентом клуба Константином Жеваго, вернулась к варианту продажи основного вратаря Дмитрия Ризныка в «Шахтер».
Ранее эта тема уже поднималась, но стороны не могли договориться по цене. Теперь, имея необходимость финансовых вливаний, полтавчане не против отдать кипера сборной Украины за три миллиона евро.
Контракт 23-летнего Ризныка истекает в середине 2024 года.
Возможный трансфер стража ворот откроет «Шахтеру» возможности для продажи своего основного вратаря Анатолия Трубина.
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