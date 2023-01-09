Ворскла вернулась к продаже Ризныка в Шахтер. Обсуждают сумму

По информации ТаТоТаке, «Ворскла», учитывая последние проблемы с президентом клуба Константином Жеваго, вернулась к варианту продажи основного вратаря Дмитрия Ризныка в «Шахтер».

Ранее эта тема уже поднималась, но стороны не могли договориться по цене. Теперь, имея необходимость финансовых вливаний, полтавчане не против отдать кипера сборной Украины за три миллиона евро.

Контракт 23-летнего Ризныка истекает в середине 2024 года.

Возможный трансфер стража ворот откроет «Шахтеру» возможности для продажи своего основного вратаря Анатолия Трубина.