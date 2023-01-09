WTA09 января 2023, 11:44 |
293
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Известна следующая соперница Калининой на турнире в Хобарте
Ангелина сразится против 35-летней представительницы Германии
09 января 2023, 11:44 |
293
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Немецкая теннисистка Татьяна Мария (№71 WTA) переиграла 18-летнюю австралийку Талию Гибсон (№341 WTA) в первом круге турнира WTA 250 в Хобарте и стала следующей соперницей украинки Ангелины Калининой (№40 WTA).
Для теннисисток это будет первая очная встреча.
Хобарт. Первый круг
Татьяна Мария (Германия) – Талия Гибсон (Австралия) – 6:3, 6:2
Калинина в первом раунде разобралась с Ребеккой Марино из Канады.
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