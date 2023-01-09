Известна следующая соперница Калининой на турнире в Хобарте

Немецкая теннисистка Татьяна Мария (№71 WTA) переиграла 18-летнюю австралийку Талию Гибсон (№341 WTA) в первом круге турнира WTA 250 в Хобарте и стала следующей соперницей украинки Ангелины Калининой (№40 WTA).



Для теннисисток это будет первая очная встреча.



Хобарт. Первый круг

Татьяна Мария (Германия) – Талия Гибсон (Австралия) – 6:3, 6:2



Калинина в первом раунде разобралась с Ребеккой Марино из Канады.