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  4. Известна следующая соперница Калининой на турнире в Хобарте
WTA
09 января 2023, 11:44 |
293
0

Известна следующая соперница Калининой на турнире в Хобарте

Ангелина сразится против 35-летней представительницы Германии

09 января 2023, 11:44 |
293
0
Известна следующая соперница Калининой на турнире в Хобарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Татьяна Мария

Немецкая теннисистка Татьяна Мария (№71 WTA) переиграла 18-летнюю австралийку Талию Гибсон (№341 WTA) в первом круге турнира WTA 250 в Хобарте и стала следующей соперницей украинки Ангелины Калининой (№40 WTA).

Для теннисисток это будет первая очная встреча.

Хобарт. Первый круг
Татьяна Мария (Германия) – Талия Гибсон (Австралия) – 6:3, 6:2

Калинина в первом раунде разобралась с Ребеккой Марино из Канады.

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Татьяна Мария Талия Гибсон WTA Хобарт Ангелина Калинина
Источник Sport.ua
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