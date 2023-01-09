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  4. Квалификация Australian Open. Расписание матчей украинок на 10 января
Australian Open
09 января 2023, 11:25 |
322
0

Квалификация Australian Open. Расписание матчей украинок на 10 января

Во вторник на корты Мельбурна выйдут две украинки

09 января 2023, 11:25 |
322
0
Квалификация Australian Open. Расписание матчей украинок на 10 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

10 января продолжатся матчи первого круга квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во вторник на корты Мельбурна выйдут две представительницы Украины.

Расписание матчей с участием украинок

Australian Open. Первый круг квалификации

Корт №15, 3-й запуск (04:00*)
Дарья Снигур (№148 WTA) – Фернанда Контрерас Гомес (№172 WTA)

Корт №16, 4-й запуск (05:30*)
Катарина Завацкая (№309 WTA) – Ева Веддер (№221 WTA)

*ориентировочное время начала по Киеву

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Источник Sport.ua
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