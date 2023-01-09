Australian Open09 января 2023, 11:25 |
322
0
Квалификация Australian Open. Расписание матчей украинок на 10 января
Во вторник на корты Мельбурна выйдут две украинки
09 января 2023, 11:25 |
322
0
10 января продолжатся матчи первого круга квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во вторник на корты Мельбурна выйдут две представительницы Украины.
Расписание матчей с участием украинок
Australian Open. Первый круг квалификации
Корт №15, 3-й запуск (04:00*)
Дарья Снигур (№148 WTA) – Фернанда Контрерас Гомес (№172 WTA)
Корт №16, 4-й запуск (05:30*)
Катарина Завацкая (№309 WTA) – Ева Веддер (№221 WTA)
*ориентировочное время начала по Киеву
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 08 января 2023, 13:43 5
Победу одержала сборная Норвегии
Теннис | 08 января 2023, 16:10 0
С 29 декабря по 8 января на австралийских кортах состоялся командный турнир
Теннис | 08.01.2023, 18:08
Футбол | 08.01.2023, 19:15
Другие виды | 09.01.2023, 05:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.01.2023, 18:28 2
08.01.2023, 15:15 1
07.01.2023, 16:28 7
08.01.2023, 06:25 7
08.01.2023, 07:35 4
07.01.2023, 21:55 4
08.01.2023, 17:15 10
08.01.2023, 08:56 9