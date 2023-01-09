Квалификация Australian Open. Расписание матчей украинок на 10 января

10 января продолжатся матчи первого круга квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.



Во вторник на корты Мельбурна выйдут две представительницы Украины.



Расписание матчей с участием украинок



Australian Open. Первый круг квалификации



Корт №15, 3-й запуск (04:00*)

Дарья Снигур (№148 WTA) – Фернанда Контрерас Гомес (№172 WTA)



Корт №16, 4-й запуск (05:30*)

Катарина Завацкая (№309 WTA) – Ева Веддер (№221 WTA)

*ориентировочное время начала по Киеву

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