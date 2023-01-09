Будто Пеле приехал в США. Тренер Аль-Насра оценил эффект Роналду
Руди Гарсия уверен, что трансфер поможет Саудовской Аравии
Наставник «Аль-Насра» Руди Гарсия убежден, что переход Криштиану Роналду в команду поможет развитию спорта в Саудовской Аравии, сравнив эффект, который в свое время произвел Пеле.
Легендарный бразилец в 1975 году перебрался в американский клуб «Нью-Йорк Космос».
«Такое ощущение, что Пеле приехал в США. Такой эффект Роналду. Думаю, это поможет развитию футбола, спорта и культуры в Саудовской Аравии. Это круто для «Аль-Насра» и Саудовской Аравии».
«Считаю, что Роналду - больше чем игрок. Один из лучших в мире», — сказал Гарсия.
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