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  4. Малиновский едет в Марсель, Аталанта не ищет игрока на замену
Италия
09 января 2023, 09:51 |
649
0

Малиновский едет в Марсель, Аталанта не ищет игрока на замену

Руслан попробует свои силы во Франции

09 января 2023, 09:51 |
649
0
Малиновский едет в Марсель, Аталанта не ищет игрока на замену
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации итальянских СМИ, сегодня в первой половине дня украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский отправится в расположение «Марселя» для проведения медосмотра и подписания контракта.

Стороны уже все согласовали, а клубы поставили подписи под документом о трансфере. Не исключено, что о переходе объявят уже в понедельник.

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что клуб не планирует искать замену Руслану на трансферном рынке.

«Сейчас Малиновский занимается делами, связанными с уходом из команды. На этот момент мы не планируем искать ему замену, но посмотрим, что будет на трансферном рынке», — сказал Гасперини.

Сообщается, что полузащитник во Франции получит контракт до середины 2027 года, а трансфер обойдется клубу в 10 миллионов евро + 3 миллиона бонусов.

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Аталанта Руслан Малиновский Марсель Джан Пьеро Гасперини трансферы
Источник Фабрицио Романо
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