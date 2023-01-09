Малиновский едет в Марсель, Аталанта не ищет игрока на замену
Руслан попробует свои силы во Франции
По информации итальянских СМИ, сегодня в первой половине дня украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский отправится в расположение «Марселя» для проведения медосмотра и подписания контракта.
Стороны уже все согласовали, а клубы поставили подписи под документом о трансфере. Не исключено, что о переходе объявят уже в понедельник.
Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что клуб не планирует искать замену Руслану на трансферном рынке.
«Сейчас Малиновский занимается делами, связанными с уходом из команды. На этот момент мы не планируем искать ему замену, но посмотрим, что будет на трансферном рынке», — сказал Гасперини.
Сообщается, что полузащитник во Франции получит контракт до середины 2027 года, а трансфер обойдется клубу в 10 миллионов евро + 3 миллиона бонусов.
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