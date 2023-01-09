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  4. «Нужно иметь два состава». Кучер рассказал об усилении Днепра-1
Украина. Премьер лига
09 января 2023, 09:31 |
583
0

«Нужно иметь два состава». Кучер рассказал об усилении Днепра-1

Пока подписали одного игрока

09 января 2023, 09:31 |
583
0
«Нужно иметь два состава». Кучер рассказал об усилении Днепра-1
ФК Днепр-1

Лидер чемпионата Украины «Днепр-1» первым вышел из отпуска, а наставник Александр Кучер надеется, что клуб усилит состав перед еврокубками и второй частью сезона УПЛ.

«Конечно, это футбольная жизнь – люди приходят и уходят. Нам хочется усилиться, для чего нам нужны новые футболисты. Это от нас требует и турнирное положение, и наш будущий график. Ведь для того, чтобы играть на два фронта, нужно иметь два состава, чтобы была ротация, потому что все это очень тяжело, как показала первая часть сезона».

«Постоянные переезды, игры через два дня на третий, поэтому нужно восстанавливаться, а в дороге это очень тяжело», — сказал Кучер.

Клуб успел подписать защитника Евгения Пасича, а также взял на просмотр ряд игроков «Металлиста».

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Днепр-1 Александр Кучер трансферы УПЛ
Источник СК Днепр-1
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