Киченок и Остапенко уничтожили Костюк в парном разряде турнира в Аделаиде

Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок стартовали матчем между собой в парном разряде турнира WTA 500 в Аделаиде.



Марта в дуэте с Оксаной Калашниковой из Грузии без шансов проиграла Люде в тандеме с Аленой Остапенко из Латвии.



Аделаида. Первый круг парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Марта Костюк / Оксана Калашникова – 6:0, 6:1



В 1/4 финала Киченок и Остапенко сразятся с победительницами матча Алисия Росольска / Эрин Раутлифф – Алана Парнеби / Оливия Тжандрамулия.