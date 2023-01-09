Киченок и Остапенко уничтожили Костюк в парном разряде турнира в Аделаиде
Мастер-класс от одного из лучших дуэтов мира
Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок стартовали матчем между собой в парном разряде турнира WTA 500 в Аделаиде.
Марта в дуэте с Оксаной Калашниковой из Грузии без шансов проиграла Люде в тандеме с Аленой Остапенко из Латвии.
Аделаида. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Марта Костюк / Оксана Калашникова – 6:0, 6:1
В 1/4 финала Киченок и Остапенко сразятся с победительницами матча Алисия Росольска / Эрин Раутлифф – Алана Парнеби / Оливия Тжандрамулия.
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