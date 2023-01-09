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  4. Киченок и Остапенко уничтожили Костюк в парном разряде турнира в Аделаиде
WTA
09 января 2023, 09:36 | Обновлено 09 января 2023, 09:37
566
1

Киченок и Остапенко уничтожили Костюк в парном разряде турнира в Аделаиде

Мастер-класс от одного из лучших дуэтов мира

09 января 2023, 09:36 | Обновлено 09 января 2023, 09:37
566
1
Киченок и Остапенко уничтожили Костюк в парном разряде турнира в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок стартовали матчем между собой в парном разряде турнира WTA 500 в Аделаиде.

Марта в дуэте с Оксаной Калашниковой из Грузии без шансов проиграла Люде в тандеме с Аленой Остапенко из Латвии.

Аделаида. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Марта Костюк / Оксана Калашникова – 6:0, 6:1

В 1/4 финала Киченок и Остапенко сразятся с победительницами матча Алисия Росольска / Эрин Раутлифф – Алана Парнеби / Оливия Тжандрамулия.

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Людмила Киченок Оксана Калашникова Марта Костюк смотреть онлайн Алена Остапенко WTA Аделаида
Источник Sport.ua
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Александр Ад
У Марти перебинтоване праве коліно.До АО е час на відновлення та аналізу помилок
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