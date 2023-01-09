Костюк/Калашникова – Киченок/Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 января украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок стартуют матчем между собой в парном разряде турнира WTA 500 в Аделаиде.



Марта в дуэте с Оксаной Калашниковой из Грузии сразится против Люды в тандеме с Аленой Остапенко из Латвии. Начало матча в 08:40 по Киеву.

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