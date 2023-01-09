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WTA
09 января 2023, 08:40 | Обновлено 09 января 2023, 08:43
324
0

Костюк/Калашникова – Киченок/Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча первого круга парного разряда в Аделаиде

09 января 2023, 08:40 | Обновлено 09 января 2023, 08:43
324
0
Костюк/Калашникова – Киченок/Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

9 января украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок стартуют матчем между собой в парном разряде турнира WTA 500 в Аделаиде.

Марта в дуэте с Оксаной Калашниковой из Грузии сразится против Люды в тандеме с Аленой Остапенко из Латвии. Начало матча в 08:40 по Киеву.

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Марта Костюк Оксана Калашникова Людмила Киченок Алена Остапенко WTA Аделаида смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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