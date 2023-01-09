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Англия
09 января 2023, 01:15 | Обновлено 09 января 2023, 01:46
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 января

Важные события во всех видах спорта

09 января 2023, 01:15 | Обновлено 09 января 2023, 01:46
29
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 января
Instagram. Александр Зинченко

В понедельник, 9 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

16:00 Башакшехир – Аданадемирспор

2.00 – 3.40 – 3.60

19:30 Верона – Кремонезе

2.05 – 3.30 – 3.75

20:45 Швеция – Финляндия

1.65 – 3.60 – 4.75

21:45 Болонья – Аталанта

3.60 – 3.40 – 2.06

22:00 Атлетик – Осасуна

1.67 – 3.60 – 5.75

22:00 Оксфорд Юнайтед – Арсенал

10.00 – 8.50 – 1.18

ТЕННИС

07:00 Оксана Калашникова / Марта Костюк – Людмила Киченок / Алена Остапенко

3.00 – 1.36

13:00 Илья Марченко – Марк Лаял

1.76 – 2.00

ВОЛЕЙБОЛ

18:30 Барком – Катовице

2.38 – 1.53

ГАНДБОЛ

19:30 Швеция – Сербия

1.21 – 12.00 – 5.20

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Источник Sport.ua
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