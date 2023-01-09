СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 января
Важные события во всех видах спорта
В понедельник, 9 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
16:00 Башакшехир – Аданадемирспор
19:30 Верона – Кремонезе
20:45 Швеция – Финляндия
21:45 Болонья – Аталанта
22:00 Атлетик – Осасуна
22:00 Оксфорд Юнайтед – Арсенал
ТЕННИС
07:00 Оксана Калашникова / Марта Костюк – Людмила Киченок / Алена Остапенко
13:00 Илья Марченко – Марк Лаял
ВОЛЕЙБОЛ
18:30 Барком – Катовице
ГАНДБОЛ
19:30 Швеция – Сербия
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