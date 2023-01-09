Алексей Крутых – Стефан Козлов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 января стартуют матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.



В первом раунде отбора украинец Алексей Крутых (№185 ATP) сразится против Стефана Козлова из США (№198 ATP). Встреча состоится 4-м запуском после матча Андухар – Уолтон. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.

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Ранее теннисисты между собой не играли.



В следующем раунде победитель сыграет против Джанлуки Магера (№212 ATP) или Филипа Мисолича (№149 ATP).

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