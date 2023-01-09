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Australian Open
09 января 2023, 01:45 | Обновлено 09 января 2023, 01:49
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Алексей Крутых – Стефан Козлов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации Australian Open

09 января 2023, 01:45 | Обновлено 09 января 2023, 01:49
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0
Алексей Крутых – Стефан Козлов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP. Алексей Крутых

9 января стартуют матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде отбора украинец Алексей Крутых (№185 ATP) сразится против Стефана Козлова из США (№198 ATP). Встреча состоится 4-м запуском после матча Андухар – Уолтон. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты между собой не играли.

В следующем раунде победитель сыграет против Джанлуки Магера (№212 ATP) или Филипа Мисолича (№149 ATP).

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Квалификация Australian Open. Расписание матчей украинцев на 9 января
Украинцы узнали соперников по квалификации Открытого чемпионата Австралии
Стефан Козлов Алексей Крутых смотреть онлайн Australian Open 2023
Источник Sport.ua
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