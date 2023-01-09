Алексей Крутых – Стефан Козлов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации Australian Open
9 января стартуют матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде отбора украинец Алексей Крутых (№185 ATP) сразится против Стефана Козлова из США (№198 ATP). Встреча состоится 4-м запуском после матча Андухар – Уолтон. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.
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Ранее теннисисты между собой не играли.
В следующем раунде победитель сыграет против Джанлуки Магера (№212 ATP) или Филипа Мисолича (№149 ATP).
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