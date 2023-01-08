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Португалия
08 января 2023, 21:37 | Обновлено 08 января 2023, 21:44
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0

Варзим - Бенфика. Прогноз и анонс на матч

Матч Кубка Португалии

08 января 2023, 21:37 | Обновлено 08 января 2023, 21:44
5
0
Варзим - Бенфика. Прогноз и анонс на матч
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января на «Эштадиу да Варзим» пройдет матч 1/8 финала Кубка Португалии, в котором «Варзим» встретится с «Бенфикой». Старт поединка запланирован на 21:45 по европейскому времени.

«Варзим»

Команда представляет «большой» Порту и считается одной из старейших стран. Она была основана еще в конце 1915-го года. Тем не менее, особенных достижений, при долгой истории, нет. Было чуть более 2-х десятилетий в Примейре. Но в прошлом сезоне «морские волки» вылетели уже в 3-й дивизион страны. Там, правда, клуб закономерно идет в группе лидеров - но, опять-таки, ни о каком доминировании речи не идет. В кубке на счету «Варзима» был проход некоего «Сан-Жуан-де-Вер». И то там все решилось за счет единственного гола в 1-м тайме. Но и этого оказалось достаточно для того, чтобы получить возможность принимать на своем поле национального флагмана. На таком точно можно будет неплохо заработать, а бюджету «морских волков» это не помешает.

«Бенфика»

Клуб после 2019-го года и 37-го чемпионского титула провел несколько неудачных лет. В прошлом сезоне, даже сменив наставника (болельщиков порадовали отставкой Жорже Жезуша), закончили очередным 3-м местом. Чтобы наконец-то исправить это, позвали летом Рогера Шмидта. И тот выдал прекрасные результаты с новыми подопечными, начав розыгрыш Примейры с 12 побед и ничьей в 13 туров... Но перед Новым годом «орлы» шокировали всех, «сгорев» 0-3 «Браге» на выезде. Отметим и продажу Энцо Фернандеса - на молодом чемпионе мира из Аргентины классно заработали, но кто его поменяет? С «Портимоненсе» еле-еле выиграли, за счет единственного раннего гола.

Статистика личных встреч

Невероятно, но у «Варзима» 2 победы в 3-х крайних матчах с «Бенфикой». Но после кубкового противостояния 2007-м году клубы больше не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом «Бенфику». Она действительно намного сильнее - ждем победы гостей из Лиссабона при форе «-1,5 гола» с коэффициентом - 1,82 от Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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