Ангелина Калинина – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Хобарте
9 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) начнет борьбу в основе турнира WTA 250 в Хобарте.
В первом раунде украинка сразится с Ребеккой Марино из Канады (№63 WTA). Поединок состоится первым запуском. Время начала матча – 02:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Татьяны Марии (№68 WTA) или Талии Гибсон (№341 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финале американцы уверенно разобрались с итальянцами
Смотрите видеообзор матча 17-го тура чемпионата Италии