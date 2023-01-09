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WTA
09 января 2023, 02:00 | Обновлено 09 января 2023, 03:16
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Ангелина Калинина – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Хобарте

09 января 2023, 02:00 | Обновлено 09 января 2023, 03:16
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2
Ангелина Калинина – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Ангелина Калинина

9 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (№39 WTA) начнет борьбу в основе турнира WTA 250 в Хобарте.

В первом раунде украинка сразится с Ребеккой Марино из Канады (№63 WTA). Поединок состоится первым запуском. Время начала матча – 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Татьяны Марии (№68 WTA) или Талии Гибсон (№341 WTA).

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Ребекка Марино Ангелина Калинина смотреть онлайн WTA Хобарт
Источник Sport.ua
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Александр Науменко
Молодець Геля, легко і невимушено. Так тримати.
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Александр Науменко
Важка канадійка, за вкороченими не добігає.
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0
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