Неожиданно? Стало известно, кто забил больше всех хет-триков в 2022 году
Больше всех хет-триков в 2022 году оформил Килиан Мбаппе и Кодай Танака
Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS подсчитала, кто сделал больше всех хет-триков по итогам 2022 год. По итогу победителем в номинации «Король хет-триков» стал Килиан Мбаппе.
Французский форвард в 2022 года пять раз забивал в одном матче минимум три гола. К слову, такой же результат и у форварда сингапурского «Лайон Сити Сейлорс» Кодай Танаки (3 хет-трика и 2 покера). Но награда «Король хет-триков» досталась именно Килиану Мбаппе, так как он оформил один из них на международной арене – в финале ЧМ-2022 по футболу в Катаре в ворота сборной Аргентины.
На четвертом месте расположился ирландский футболист Гарбан Кохлер из новозеландского «Кашемир Техникал» – на его счету 2 хет-трика и 2 пента-трика. Минимум 3 гола в одном матче 4 раза забил и Эрлинг Холанд, однако у него нет ни пента-трика (5 голов), ни покера (4 гола), поэтому Кохлер расположился выше него в рейтинге под названием «Короли хет-триков».
На пятом месте с 4 хет-триками расположился южнокореец Ким Син Ук. Холанд находится выше него из-за более топовой в лиге, в которой он выступает.
Топ-5 футболистов рейтинга «Короли хет-триков»:
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 5
- Кодай Танаки («Лайон Сити Сейлорс») – 5
- Гарбан Кохлер («Кашемир Техникал») – 4
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 4
- Ким Син Ук («Чонбук Хендэ Моторс») – 4
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