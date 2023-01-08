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08 января 2023, 20:10 |
911
0

Неожиданно? Стало известно, кто забил больше всех хет-триков в 2022 году

Больше всех хет-триков в 2022 году оформил Килиан Мбаппе и Кодай Танака

08 января 2023, 20:10 |
911
0
Неожиданно? Стало известно, кто забил больше всех хет-триков в 2022 году
Instagram. Килиан Мбаппе

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS подсчитала, кто сделал больше всех хет-триков по итогам 2022 год. По итогу победителем в номинации «Король хет-триков» стал Килиан Мбаппе.

Французский форвард в 2022 года пять раз забивал в одном матче минимум три гола. К слову, такой же результат и у форварда сингапурского «Лайон Сити Сейлорс» Кодай Танаки (3 хет-трика и 2 покера). Но награда «Король хет-триков» досталась именно Килиану Мбаппе, так как он оформил один из них на международной арене – в финале ЧМ-2022 по футболу в Катаре в ворота сборной Аргентины.

На четвертом месте расположился ирландский футболист Гарбан Кохлер из новозеландского «Кашемир Техникал» – на его счету 2 хет-трика и 2 пента-трика. Минимум 3 гола в одном матче 4 раза забил и Эрлинг Холанд, однако у него нет ни пента-трика (5 голов), ни покера (4 гола), поэтому Кохлер расположился выше него в рейтинге под названием «Короли хет-триков».

На пятом месте с 4 хет-триками расположился южнокореец Ким Син Ук. Холанд находится выше него из-за более топовой в лиге, в которой он выступает.

Топ-5 футболистов рейтинга «Короли хет-триков»:

  1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 5
  2. Кодай Танаки («Лайон Сити Сейлорс») – 5
  3. Гарбан Кохлер («Кашемир Техникал») – 4
  4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 4
  5. Ким Син Ук («Чонбук Хендэ Моторс») – 4
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Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд хет-трик ПСЖ Манчестер Сити IFFHS Чонбук Хендэ Моторс
Источник IFFHS
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