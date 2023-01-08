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Australian Open
08 января 2023, 19:43 | Обновлено 08 января 2023, 19:44
84
0

Квалификация Australian Open. Расписание матчей украинцев на 9 января

В понедельник на корты Мельбурна выйдут два представителя Украины

08 января 2023, 19:43 | Обновлено 08 января 2023, 19:44
84
0
Квалификация Australian Open. Расписание матчей украинцев на 9 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

9 января стартуют матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В понедельник на корты Мельбурна выйдут два представителя Украины.

Расписание матчей с участием украинцев

Australian Open. Первый круг квалификации

Корт №14, 4-й запуск (05:30*)
Леся Цуренко (№137 WTA) [31] – Юки Найто (№226 WTA)

Корт №7, 4-й запуск (05:30*)
Алексей Крутых (№185 ATP) – Стефан Козлов (№198 ATP)

*ориентировочное время начала по Киеву

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Источник Sport.ua
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