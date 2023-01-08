Квалификация Australian Open. Расписание матчей украинцев на 9 января

9 января стартуют матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В понедельник на корты Мельбурна выйдут два представителя Украины.



Расписание матчей с участием украинцев

Australian Open. Первый круг квалификации

Корт №14, 4-й запуск (05:30*)

Леся Цуренко (№137 WTA) [31] – Юки Найто (№226 WTA)

Корт №7, 4-й запуск (05:30*)

Алексей Крутых (№185 ATP) – Стефан Козлов (№198 ATP)

*ориентировочное время начала по Киеву

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