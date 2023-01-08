Australian Open08 января 2023, 19:43 | Обновлено 08 января 2023, 19:44
84
0
Квалификация Australian Open. Расписание матчей украинцев на 9 января
В понедельник на корты Мельбурна выйдут два представителя Украины
08 января 2023, 19:43 | Обновлено 08 января 2023, 19:44
84
0
9 января стартуют матчи квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В понедельник на корты Мельбурна выйдут два представителя Украины.
Расписание матчей с участием украинцев
Australian Open. Первый круг квалификации
Корт №14, 4-й запуск (05:30*)
Леся Цуренко (№137 WTA) [31] – Юки Найто (№226 WTA)
Корт №7, 4-й запуск (05:30*)
Алексей Крутых (№185 ATP) – Стефан Козлов (№198 ATP)
*ориентировочное время начала по Киеву
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