Скандал в Португалии? Бенфика обвиняется в договорных матчах

Португальский футбольный клуб «Бенфика» находится под расследованием по обвинениям в участии в договорных матчах. Сообщается, что обвинения касаются периода с 2016 по 2020 год. Обвиняются абсолютно все члены правления клуба.

Прокуратора уже получила доступ к электронной почте клуба. «Бенфика» полностью сотрудничает со следствием:

«Подтверждаем, что предстали перед судом 3 января. Как и члены совета директоров с 2016 по 2020 год, которые сейчас находятся в офисе. Других комментариев не будет, поскольку судебное разбирательство является тайным. «Бенфика» выражает свою полную готовность сотрудничать с компетентными органами».

Отметим, что в середине 2021 года президент «Бенфики» Луис Филиппе Виейра, который был у руля клуба на протяжении многих лет, был вынужден уйти в отставку после ареста по обвинениям в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, подделке документов и отмывании денег. После этого президентом клуба стал Руй Кошта. Но теперь расследование продолжается и по нему.