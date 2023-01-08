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Португалия
08 января 2023, 19:31 | Обновлено 08 января 2023, 19:33
1320
0

Скандал в Португалии? Бенфика обвиняется в договорных матчах

Обвинения касаются периода 2016-2020 годов

08 января 2023, 19:31 | Обновлено 08 января 2023, 19:33
1320
0
Скандал в Португалии? Бенфика обвиняется в договорных матчах
Twitter

Португальский футбольный клуб «Бенфика» находится под расследованием по обвинениям в участии в договорных матчах. Сообщается, что обвинения касаются периода с 2016 по 2020 год. Обвиняются абсолютно все члены правления клуба.

Прокуратора уже получила доступ к электронной почте клуба. «Бенфика» полностью сотрудничает со следствием:

«Подтверждаем, что предстали перед судом 3 января. Как и члены совета директоров с 2016 по 2020 год, которые сейчас находятся в офисе. Других комментариев не будет, поскольку судебное разбирательство является тайным. «Бенфика» выражает свою полную готовность сотрудничать с компетентными органами».

Отметим, что в середине 2021 года президент «Бенфики» Луис Филиппе Виейра, который был у руля клуба на протяжении многих лет, был вынужден уйти в отставку после ареста по обвинениям в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, подделке документов и отмывании денег. После этого президентом клуба стал Руй Кошта. Но теперь расследование продолжается и по нему.

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Руй Кошта Бенфика прокуратура криминал суд договорные матчи
Источник Daily Mail
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