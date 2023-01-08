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08 января 2023, 18:53 |
395
0

Стал известен лучший тренер сборной в 2022 году. Дешам – 2-й, Далич – 4-й

Лионель Скалони признан лучшим наставником среди тренеров национальных команд

08 января 2023, 18:53 |
395
0
Стал известен лучший тренер сборной в 2022 году. Дешам – 2-й, Далич – 4-й
Twitter. Лионель Скалони

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала лучшего тренера сборной по итогам 2022 год. Им был признан наставник сборной Аргентины Лионель Скалони.

Аргентинский специалист набрал 240 очков по итогам голосования. На втором месте расположился главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, а тройку замкнул Валид Реграри – наставник национальной команды Марокко.

Отметим, что Скалони вместе с Аргентиной выиграл ЧМ-2022 по футболу. Дешам вывел французов во второй подряд финал ЧМ, однако не смог снова завоевать титул. Реграги стал тренером, который впервые в истории чемпионатов мира вывел в полуфинал команду из африканского континента. По итогу сборная Марокко заняла четвертое место на Мундиале 2022 года.

К слову, в 2021 году награду лучшему тренеру сборной получил Роберто Манчини, а в 2020 году – Дидье Дешам

Топ-10 лучших тренеров сборной по итогам 2022 года:

  1. Лионель Скалони (Аргентина) – 240 голосов;
  2. Дидье Дешам (Франция) – 45 голосов;
  3. Валид Реграги (Марокко) – 40 голосов;
  4. Златко Далич (Хорватия) – 20 голосов;
  5. Хадзиме Мориясу (Япония) – 15 голосов;
  6. Луи Ван Гал (Нидерланды) – 10 голосов;
  7. Грегг Берхалтер (США) – 10 голосов;
  8. Эвре Ренер (Саудовская Аравия) – 5 голосов;
  9. Тите (Бразилия) – 5 голосов;
  10. Паулу Бенту (Южная Корея) – 5 голосов.

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Источник IFFHS
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