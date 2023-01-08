Интересный пункт. Марсель выкупит Малиновского, если не вылетит из Лиги 1

В итальянской прессе появляются все новые условия сделки перехода хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского в «Марсель».

Украинский игрок нынешний сезон доиграет в «Марселе» на правах бесплатной аренды, однако летом французский клуб будет обязан выкупить контракт Руслана за 10 миллионов евро + бонусы, которые доходят до трех миллионов.

Единственный вариант, при котором клуб не выкупает контракт Малиновского - это вылет в Лигу 2 по итогам нынешнего сезона, что практически невозможно.

Сейчас команда занимает 3-е место.

Наставник бергамской команды на пресс-конференции перед матчем Серии A подтвердил, что клуб сейчас ведет переговоры о продаже Малиновского во Францию.

Джан Пьеро Гасперини подчеркнул, что сейчас на позиции украинца есть игроки, которым он доверяет больше.