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Италия
08 января 2023, 18:32 | Обновлено 08 января 2023, 18:36
476
0

Интересный пункт. Марсель выкупит Малиновского, если не вылетит из Лиги 1

По сути, украинец гарантированно продолжит карьеру во Франции

08 января 2023, 18:32 | Обновлено 08 января 2023, 18:36
476
0
Интересный пункт. Марсель выкупит Малиновского, если не вылетит из Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В итальянской прессе появляются все новые условия сделки перехода хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского в «Марсель».

Украинский игрок нынешний сезон доиграет в «Марселе» на правах бесплатной аренды, однако летом французский клуб будет обязан выкупить контракт Руслана за 10 миллионов евро + бонусы, которые доходят до трех миллионов.

Единственный вариант, при котором клуб не выкупает контракт Малиновского - это вылет в Лигу 2 по итогам нынешнего сезона, что практически невозможно.

Сейчас команда занимает 3-е место.

Наставник бергамской команды на пресс-конференции перед матчем Серии A подтвердил, что клуб сейчас ведет переговоры о продаже Малиновского во Францию.

Джан Пьеро Гасперини подчеркнул, что сейчас на позиции украинца есть игроки, которым он доверяет больше.

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Руслан Малиновский Марсель Аталанта
Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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