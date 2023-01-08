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  4. Капитан Брюгге: «Могли сравнять счет, но Яремчук не использовал шанс»
Бельгия
08 января 2023, 18:12 |
937
0

Капитан Брюгге: «Могли сравнять счет, но Яремчук не использовал шанс»

Команда отстает от лидера уже на 15 очков

08 января 2023, 18:12 |
937
0
Капитан Брюгге: «Могли сравнять счет, но Яремчук не использовал шанс»
ФК Брюгге

«Брюгге» в матче чемпионата Бельгии уступил «Генку» со счетом 1:3, а капитан команды Ханс Ванакен считает, что результат мог быть иным, если бы гости использовали свои шансы.

В частности, при счете 1:2 отменный момент упустил Роман Яремчук.

«Можно отметить намного больше, чем просто поражение 1:3. При ничейном счете мы могли выходить вперед, а когда соперник сделал результат 2:1, то еще не все было потеряно. Не было реализации моментов».

«Был шанс, когда Ритс отдал классный пас Яремчуку, но Роман свой шанс не использовал. Впрочем, я уверен, что с новыми тренером Скоттом Паркером мы вскоре сделаем шаг вперед и покажем прогресс», — сказал Ванакен.

Яремчук в нынешнем сезоне забил 2 гола.

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Ханс Ванакен Брюгге чемпионат Бельгии по футболу Роман Яремчук
Источник ФК Брюгге
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