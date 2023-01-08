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Украина. Премьер лига
08 января 2023, 17:29 | Обновлено 08 января 2023, 17:30
178
0

Хотят продавать дальше. Верес готов к уходу любого игрока

Клуб рассмотрит все предложения

08 января 2023, 17:29 | Обновлено 08 января 2023, 17:30
178
0
Хотят продавать дальше. Верес готов к уходу любого игрока
ФК Верес

Клуб УПЛ «Верес» стал участником первого трансфера чемпионата Украины в 2023 году, когда в «Днепр-1» был продан защитник Евгений Пасич.

Редкий случай в нашем футболе, ведь ровенский клуб получил за игрока деньги. По некоторым оценкам - около 150 тысяч евро. И «Верес» готов продавать дальше.

«У всех игроков есть ценники, неприкосновенных нет. Например, очень интересен нападающий Николай Гайдучик, который хорош в верховой борьбе и подыгрыше партнерам... Летом, считаю, должен быть интересным клубам. Это и Дахновский, который уже несколько лет прогрессирует и даже в лонг-листе одного солидного европейского клуба».

«Это и молодой защитник Вовченко, это и Клец, и Гена Пасич. Мы открыты к предложениям, и агенты игроков об этом прекрасно знают. Более того, мы не поднимаем планки к заоблачным цифрам, готовы вести переговоры и искать компромиссы», – сказал Сергей Коваль, советник президента клуба.

Евгений Пасич уже подтвердил, что «Днепр-1» не против приобрести его брата Геннадия.

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Верес Ровно трансферы УПЛ
Источник Sportarena
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