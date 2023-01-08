Экс-форвард Челси может вернуться в АПЛ

Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам может вернуться в АПЛ летом 2023 года. Интерес к нему проявляют два клуба – «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Они уже сделали запросы по поводу возможного трансфера.

Будущее Абрахама будет зависеть от того, как он проведет вторую половину нынешнего сезона. Пока что он складывается неудачно: лишь 4 гола и 2 ассиста в 23 матчах за «Рому» во всех турнирах.

Абрахам перешел в «Рому» летом 2021 года из «Челси». Сейчас трансферная стоимость 25-летнего англичанина оценивается в 45 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.