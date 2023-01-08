Экс-форвард Челси может вернуться в АПЛ
Тэмми Абрахамом интересуются два клуба
Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам может вернуться в АПЛ летом 2023 года. Интерес к нему проявляют два клуба – «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Они уже сделали запросы по поводу возможного трансфера.
Будущее Абрахама будет зависеть от того, как он проведет вторую половину нынешнего сезона. Пока что он складывается неудачно: лишь 4 гола и 2 ассиста в 23 матчах за «Рому» во всех турнирах.
Абрахам перешел в «Рому» летом 2021 года из «Челси». Сейчас трансферная стоимость 25-летнего англичанина оценивается в 45 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Ингульца» ведет жестокую битву на информационном фронте
Бразилец планирует продолжить карьеру в Греции