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Англия
08 января 2023, 15:43 |
355
0

Экс-форвард Челси может вернуться в АПЛ

Тэмми Абрахамом интересуются два клуба

08 января 2023, 15:43 |
355
0
Экс-форвард Челси может вернуться в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тэмми Абрахам

Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам может вернуться в АПЛ летом 2023 года. Интерес к нему проявляют два клуба – «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Они уже сделали запросы по поводу возможного трансфера.

Будущее Абрахама будет зависеть от того, как он проведет вторую половину нынешнего сезона. Пока что он складывается неудачно: лишь 4 гола и 2 ассиста в 23 матчах за «Рому» во всех турнирах.

Абрахам перешел в «Рому» летом 2021 года из «Челси». Сейчас трансферная стоимость 25-летнего англичанина оценивается в 45 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.

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Тэмми Абрахам Рома Рим Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник RomaPress
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