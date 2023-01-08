Тренер Челси обидел журналистов: «Приходится отвечать на тупые вопросы»

Наставник «Челси» Грэм Поттер заявил, что он должен уважительно относиться к журналистам, несмотря на то, что они часто задают ему глупые вопросы.

«Иногда случается, когда тебя раздражают и ты становишься злым. Но это моя работа, я должен общаться с журналистами настолько уважительно, насколько это возможно, хотя иногда приходится отвечать на тупые вопросы».

«Но я представляю большой клуб, так что приходится быть любезным», — сказал Поттер.

Сейчас Синие находятся не в лучшей форме, добыв одну победу в восьми матчах АПЛ.