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Англия
08 января 2023, 14:10 |
246
0

Тренер Челси обидел журналистов: «Приходится отвечать на тупые вопросы»

Грэм Поттер явно не в лучшем расположении духа

08 января 2023, 14:10 |
246
0
Тренер Челси обидел журналистов: «Приходится отвечать на тупые вопросы»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Челси» Грэм Поттер заявил, что он должен уважительно относиться к журналистам, несмотря на то, что они часто задают ему глупые вопросы.

«Иногда случается, когда тебя раздражают и ты становишься злым. Но это моя работа, я должен общаться с журналистами настолько уважительно, насколько это возможно, хотя иногда приходится отвечать на тупые вопросы».

«Но я представляю большой клуб, так что приходится быть любезным», — сказал Поттер.

Сейчас Синие находятся не в лучшей форме, добыв одну победу в восьми матчах АПЛ.

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Источник Sky Sports
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