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Украина. Премьер лига
08 января 2023, 12:01 |
447
0

Еще один легионер может покинуть Ворсклу

Аренда Марлисона может завершиться досрочно

08 января 2023, 12:01 |
447
0
Еще один легионер может покинуть Ворсклу
ФК Ворскла Полтава. Марлисон

Бразильский форвард Марлисон может покинуть «Ворсклу» нынешней зимой. Его аренда из «Фигейренсе» рассчитана до лета 2023 года, но соглашение могут расторгнуть досрочно.

Пока что не известно, связан ли возможный уход Марлисона с проблемами с законодательством владельца «Ворсклы» Константина Жеваго.

В нынешнем сезоне на счету Марлисона 3 гола в 11 матчах УПЛ в составе «Ворсклы».

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Марлисон Ворскла Полтава
Источник Footboom
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