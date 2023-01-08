Не Эриксен. Назван лучший игрок Дании по итогам 2022 года
Признания удостоен игрок «Тоттенхэма»
Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хойбьерг стал лучшим футболистом года в Дании. Об этом проинформировала пресс-служба национальной команды Дании.
В борьбе за почетное признание 27-летний уроженец Копенгагена опередил полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кристиана Эриксена и защитника лондонского «Кристал Пэлас» Йоакима Андерсена.
В нынешнем сезоне Пьер-Эмиль Хойбьерг сыграл за «Тоттенхэм» во всех турнирах в 24 матчах, забил 5 голов, сделал 4 ассиста. Ко всему прочему, Хойбьерг принял участие в чемпионате мира в Катаре. Сборная Дании заняла последнее место в квартете с Францией, Австралией и Тунисом.
Pierre-Emile Højbjerg er Årets Mandlige Fodboldspiller 🇩🇰— Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) January 7, 2023
Et stort tillykke til Højbjerg, der her til aften er kåret som Årets Mandlige Fodboldspiller 2022 ved DR’s prisshow SPORT 2022 👏🏼#fordanmark #sport2022 @Spillerforening
📸 @fbbillederdk pic.twitter.com/HD7cmDIaID
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