Не Эриксен. Назван лучший игрок Дании по итогам 2022 года

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хойбьерг стал лучшим футболистом года в Дании. Об этом проинформировала пресс-служба национальной команды Дании.

В борьбе за почетное признание 27-летний уроженец Копенгагена опередил полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кристиана Эриксена и защитника лондонского «Кристал Пэлас» Йоакима Андерсена.

В нынешнем сезоне Пьер-Эмиль Хойбьерг сыграл за «Тоттенхэм» во всех турнирах в 24 матчах, забил 5 голов, сделал 4 ассиста. Ко всему прочему, Хойбьерг принял участие в чемпионате мира в Катаре. Сборная Дании заняла последнее место в квартете с Францией, Австралией и Тунисом.