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08 января 2023, 09:16 |
355
0

Не Эриксен. Назван лучший игрок Дании по итогам 2022 года

Признания удостоен игрок «Тоттенхэма»

08 января 2023, 09:16 |
355
0
Не Эриксен. Назван лучший игрок Дании по итогам 2022 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмиль Хойбьерг

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хойбьерг стал лучшим футболистом года в Дании. Об этом проинформировала пресс-служба национальной команды Дании.

В борьбе за почетное признание 27-летний уроженец Копенгагена опередил полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кристиана Эриксена и защитника лондонского «Кристал Пэлас» Йоакима Андерсена.

В нынешнем сезоне Пьер-Эмиль Хойбьерг сыграл за «Тоттенхэм» во всех турнирах в 24 матчах, забил 5 голов, сделал 4 ассиста. Ко всему прочему, Хойбьерг принял участие в чемпионате мира в Катаре. Сборная Дании заняла последнее место в квартете с Францией, Австралией и Тунисом.

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Пьер-Эмиль Хойбьерг Кристиан Эриксен Йоаким Андерсен
Источник Twitter
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