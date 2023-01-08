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08 января 2023, 02:00 |
107
0

Кто забил больше всех за одну игру в 2022 году? Он выиграл ЧМ. Это не Месси

Хулиан Альварес 6 раз отметился за «Ривер Плейт»

08 января 2023, 02:00 |
107
0
Кто забил больше всех за одну игру в 2022 году? Он выиграл ЧМ. Это не Месси
Twitter. Хулиан Альварес

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала футболиста, который забил больше всех в одной игре в 2022 году. Им стал аргентинский форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

25 мая 2022 года Альварес отметился за «Ривер Плейт» 6 раз в матче Кубка Либертадорес против «Альянса Лима». Он забил голы на 15, 18, 41, 54, 57, 83 минутах. Вскоре после этого он перебрался в «Манчестер Сити».

В декабре 2022 года в составе сборной Аргентины Альварес стал чемпионом мира. Отметим, что в 2022 году еще 14 игроков забивали 5 голов в одной игре. В их числе и звездный аргентинец Лионель Месси, который вколотил 5 мячей в ворота сборной Эстонии в товарищеской игре.

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Хулиан Альварес Кубок Либертадорес Альянса Лима сборная Аргентины по футболу Манчестер Сити Ривер Плейт Лионель Месси IFFHS
Источник IFFHS
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