Кто забил больше всех за одну игру в 2022 году? Он выиграл ЧМ. Это не Месси

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала футболиста, который забил больше всех в одной игре в 2022 году. Им стал аргентинский форвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

25 мая 2022 года Альварес отметился за «Ривер Плейт» 6 раз в матче Кубка Либертадорес против «Альянса Лима». Он забил голы на 15, 18, 41, 54, 57, 83 минутах. Вскоре после этого он перебрался в «Манчестер Сити».

В декабре 2022 года в составе сборной Аргентины Альварес стал чемпионом мира. Отметим, что в 2022 году еще 14 игроков забивали 5 голов в одной игре. В их числе и звездный аргентинец Лионель Месси, который вколотил 5 мячей в ворота сборной Эстонии в товарищеской игре.