Не Модрич и не Де Брюйне. Стал известен лучший плеймейкер 2022 года
Эту награду получил Лионель Месси
Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала лучшего плеймейкера по итогам 2022 год. Им был признан игрок сборной Аргентина и французского «ПСЖ» Лионель Месси.
35-летний звездный форвард получил 170 очков по итогу голосования. На втором месте расположился бронзовый призер ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии Лука Модрич, а тройку замкнул бельгиец Кевин Де Брюйне.
Отметим, что в 2020 и 2021 годах эту награду получал Де Брюйне. Интересно, что обладателем награду лучшему плеймейкеру от IFFHS в 2018 году был Модрич, а для Месси эта награда в 2022 году стала уже четвертой.
Топ-5 лучших плеймейкеров в 2022 году по версии IFFHS:
- Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»)
- Лука Модрич (Хорватия, «Реал»)
- Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»)
- Бруну Фернандеш (Португалия, «Манчестер Сити»)
- Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико»)
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