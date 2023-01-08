Не Модрич и не Де Брюйне. Стал известен лучший плеймейкер 2022 года

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала лучшего плеймейкера по итогам 2022 год. Им был признан игрок сборной Аргентина и французского «ПСЖ» Лионель Месси.

35-летний звездный форвард получил 170 очков по итогу голосования. На втором месте расположился бронзовый призер ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии Лука Модрич, а тройку замкнул бельгиец Кевин Де Брюйне.

Отметим, что в 2020 и 2021 годах эту награду получал Де Брюйне. Интересно, что обладателем награду лучшему плеймейкеру от IFFHS в 2018 году был Модрич, а для Месси эта награда в 2022 году стала уже четвертой.

Топ-5 лучших плеймейкеров в 2022 году по версии IFFHS: