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08 января 2023, 01:38 | Обновлено 08 января 2023, 02:03
169
0

Не Модрич и не Де Брюйне. Стал известен лучший плеймейкер 2022 года

Эту награду получил Лионель Месси

08 января 2023, 01:38 | Обновлено 08 января 2023, 02:03
169
0
Не Модрич и не Де Брюйне. Стал известен лучший плеймейкер 2022 года
Twitter. Лионель Месси

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала лучшего плеймейкера по итогам 2022 год. Им был признан игрок сборной Аргентина и французского «ПСЖ» Лионель Месси.

35-летний звездный форвард получил 170 очков по итогу голосования. На втором месте расположился бронзовый призер ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии Лука Модрич, а тройку замкнул бельгиец Кевин Де Брюйне.

Отметим, что в 2020 и 2021 годах эту награду получал Де Брюйне. Интересно, что обладателем награду лучшему плеймейкеру от IFFHS в 2018 году был Модрич, а для Месси эта награда в 2022 году стала уже четвертой.

Топ-5 лучших плеймейкеров в 2022 году по версии IFFHS:

  1. Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»)
  2. Лука Модрич (Хорватия, «Реал»)
  3. Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»)
  4. Бруну Фернандеш (Португалия, «Манчестер Сити»)
  5. Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико»)

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Источник IFFHS
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